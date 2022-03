ASSISEN. “Hij dacht de dagen voor de moord dat het weer goed zou komen met Barbara.” Ex-collega van Dennis Peeters schetst beeld van onvoorspelbare gemoedstoestand van beschuldigde

Sint-Niklaas’s Nachts werken is een aanslag op je gezondheid, maar hij deed dat voor zijn gezin.” Collega’s en een Tinderdate van Dennis Peeters (39) schetsen het beeld van een zorgzame en dynamische man die weliswaar depressief was over de breuk met zijn latere slachtoffer. “Toen hij zei dat hij niet meer wilde afspreken omdat hij nog met Barbara in zijn hoofd zat, was ik oprecht teleurgesteld.”

Dennis Peeters (39) doodde zijn vrouw Barbara Ongena toen ze bij hem in Temse om de kinderen kwam. Het koppel stond op scheiden en er waren al langer spanningen tussen de twee. Peeters stak het lijk in een reiskoffer, bracht het naar haar appartement in Sint-Niklaas en stichtte daar brand. Was het een ruzie, die eindigde in een ongeval, zoals hij zegt? Of een tot in de puntjes voorbereide moord, zoals de aanklager en familie van Barbara denken? Lees meer in ons dossier ‘Assisen. Moord op Barbara Ongena’.

De eerste getuige was een vrouw die de laatste maanden voor de moord nog verschillende keren met Dennis op date is geweest. “Ik kende Dennis eerst als onze klusjesman toen ik nog bij mijn ex-echtgenoot was. Hij was toen al een heel galante en lieve kerel en deed zijn werk in ons huis altijd uitstekend. Toen ik hem na mijn scheiding tegenkwam op Tinder, aarzelde ik niet om naar rechts te ‘swipen’ en met hem contact te zoeken. We hebben een paar keer afgesproken en dat was altijd heel gezellig. Dennis zei me dat hij nog maar recent uiteen was met Barbara en dat hij het kalm aan wilde doen. Toen we tijdens onze laatste date aan het eten waren op een terrasje, kreeg hij telefoon van zijn ex, Barbara. Ze was kwaad dat hij aan het lunchen was met een andere vrouw. Hij heeft kort daarop laten weten dat hij niet meer wilde daten omdat hij zich weer aangetrokken voelde tot haar. Ik vond dat eerlijk gezegd wel spijtig want ik had met Dennis een aangename tijd”, verklaart de vrouw.

Quote Op nieuwjaars­re­cep­ties mocht hij geen moment van haar zijde wijken. Vriend en oud-collega van beschuldigde Dennis Peeters

“Het klopt inderdaad dat Dennis dacht dat het nog in orde ging komen met Barbara”, bevestigt een oud-collega van de beschuldigde. Al moest die ook bekennen dat Peeters’ gemoedstoestand niet bepaald goed was. “De laatste maanden voor de moord was hij bijzonder neerslachtig en depressief op het werk. Hij is zelfs eens in slaap gevallen in zijn kraan aan de dokken. Zo kenden de collega’s en ik Dennis nochtans helemaal niet. Hij was normaal een opgewekte gast, een slimme kerel die het vaak beter wist dan de rest. Hij kon daarom nogal arrogant overkomen, maar meestal had hij ook effectief gelijk”, glimlacht zijn voormalige collega.

Gouden plateautje

“Op de dokken lopen nogal wat figuren rond, maar Dennis was anders. Hij was een harde werker die buiten zijn job vooral bezig was met zijn gezin. Het was ook daarom dat hij de nacht deed. ’s Nachts werken is een aanslag op je gezondheid, maar hij deed dat voor hen”, verklaart de collega/vriend.

De voorzitter wilde weten hoe de getuige de relatie van Dennis en Barbara inschatte. “Hij droeg zijn vrouw op een gouden plateautje maar ze hielden elkaar wel goed in het oog. Op nieuwjaarsrecepties mocht hij geen moment van haar zijde wijken. Toen we zijn vrijgezellenfeest organiseerden, bleef Barbara de hele tijd in het WhatsApp-groepje zitten om ons te controleren. We waren eerst van plan om naar Amsterdam te gaan, maar het werd ons al snel ingepeperd dat dat niet bedoeling was”, getuigt de man.

“De laatste dagen voor de moord veranderde zijn gedrag. Hij was weer opgewekt en optimistisch. ‘Alles gaat goedkomen’, glunderde hij. ‘Toen ik aan het daten was, belde ze me en werd ze jaloers’, zei hij. Ik herinnerde hem eraan dat hij morgen naar de notaris zou gaan om de echtscheiding te regelen. ‘Dat is alleen maar om de druk van haar schouders te halen’, antwoordde hij schouderophalend.”

Ondanks wat er allemaal gebeurd is, heeft de man de beschuldigde niet laten vallen. “Dennis blijft voor mij een goede man, een vader, collega en vriend. Ik ken natuurlijk ook alleen maar zijn versie van de feiten. Het is onwezenlijk wat er nu allemaal gebeurd is”, vertelt de ontdane havenarbeider met tranen in de ogen.

Modelgevangene

Over zijn leven in gevangenis was het het gevangenispersoneel formeel. “Dennis Peeters is een modelgevangene. Hij houdt zich ver weg van vechtpartijen en drugs. Hij werkt momenteel als magazijnier, waar hij zijn werk uitstekend en nauwgezet doet”, aldus de chef cipier van de Gentse gevangenis.

