Assen van overleden grootouders twee jaar te vroeg weggehaald en uitgestrooid op kerkhof, familie verontwaardigd: “We wilden hun urnen thuis een plaats geven”

Guido (72) van Rivertours ziet Scheldetoe­ris­me herleven: “Maar als de overheid vakantie in eigen land wil promoten, mag ze ook wat investeren”

Rederij Rivertours organiseert zondag de laatste Schelderondvaart van dit seizoen. Wat ooit begon met boottochten om watervervuiling op de Schelde en Dender aan te klagen, is nu met 70.000 tot 80.000 passagiers per jaar een van de grootste Vlaamse spelers voor toeristische riviertochten. “Het was de voorbije twee jaar een kwestie van overleven, maar nu plukken we de vruchten”, zegt zaakvoerder Guido Moens (72), die wel nog heel wat potentieel ziet.

29 oktober