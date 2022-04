Asfalteringswerkzaamheden Hofstraat en Gentse Baan worden uitgesteld omwille van slechte weer

De werkzaamheden in de Hofstraat stonden op de agenda voor 4, 5 en 6 april. Op de Gentse Baan was de nieuwe asfaltlaag voorzien op 5 en 6 april. “Om de hinder te beperken willen we de asfalteringswerkzaamheden bewust uitvoeren in een schoolvakantie”, meldt het stadsbestuur. “We zullen de nieuwe datum van de start ervan op tijd bekendmaken.”