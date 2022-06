Arnold en Odette uit Sint-Niklaas zijn 50 jaar getrouwd

Sint-Niklaas/Antwerpen/Lint Obada (30) vluchtte negen jaar geleden uit Syrië en werkt vandaag zelf in asielcen­trum Westakkers: “Ik weet wat iedereen hier heeft meegemaakt”

Obada Alhraki (30) ontvluchtte negen jaar geleden het oorlogsgeweld in Syrië. Vandaag werkt hij vast in dienst in het opvangcentrum Westakkers van het Rode Kruis in Sint-Niklaas. Een omgeving waar hij in het verleden zélf met een bang hart zijn asielaanvraag afwachtte.

20 juni