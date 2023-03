Armeense gemeenschap onthult eigen monument naast kerk: “Samengelegd om traditioneel kruis naar Sint-Niklaas te krijgen"

Wie de afgelopen dagen voorbij de Sint-Jozefkerk in Tereken stapte, fietste of reed, heeft zich ongetwijfeld al afgevraagd wat er verstopt zit onder het grote witte doek op het graspleintje. Het antwoord daarop geeft Sargis Nersisyan, spreekbuis van de Armeense gemeenschap in Sint-Niklaas én caféuitbater van De Kleine Star in de Kleine Heimelinkstraat en Ier Is’t op het Stationsplein. “We lieten in Armenië een ‘chatsjkar’ maken”, licht Sargis, die zelf al dertien jaar in België woont, de sluier op. “Dat is een opstaande steen waarin een kruis en allerlei andere symbolische motieven zitten verwerkt. Het is een traditioneel Armeens gedenkteken dat aansluit bij ons orthodox christelijk geloof. Het monument is gemaakt in Armenië door familie van mensen uit onze lokale gemeenschap. We waren een jaar bezig om alle documenten in orde te krijgen om het in Sint-Niklaas een plaats te kunnen geven.”