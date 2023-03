Armeens kruis officieel onthuld naast kerk Sint-Jozef: “Belangrijk monument voor onze gemeenschap”

Schoenen­win­kel De Ruyte kids en Studio Bebe slaan handen in elkaar: “Mooie collecties nodigden meteen uit om samen te werken”

Schoenenwinkel De Ruyte kids in Belseledorp in Belsele werkt sinds kort samen met Studio Bebe. Dat is een winkel met kinderkleding, die als shop in shop haar intrek neemt in De Ruyte kids.