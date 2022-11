Architectenkoppel wint oudste designprijs van België met ‘MiaCabana’: “Een eigen stek in de tuin die alle zintuigen prikkelt”

MiaCabana is een samenvoeging van twee Spaanse woorden: Mia (mijn) en Cabana (hut). “Het is een eigen stek in de tuin”, leggen Kristof en Katrien uit. “We bedachten en ontwikkelden de MiaCabana in volle coronacrisis. In die periode ontdekten we het plezier van kamperen. Met de caravan trokken we er dikwijls op uit naar Zeeland. Vele uren nestelden we ons in het gras onder onze stoffen luifel. We fleurden ons stekje op met veldbloemen uit een nabijgelegen plukweide. We beseften toen des te meer hoe rustgevend het is om dicht bij de natuur te leven. We genoten van het buiten zijn, samen met onze 5-jarige dochter Liene en ook met familie en vrienden. Eenmaal thuis bleven we hunkeren om terug op stap te gaan met onze caravan. Tot we ons tijdens een gesprek realiseerden dat dit ook zonder een caravan en camping kan. Maar ook in onze eigen tuin.”