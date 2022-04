Applaus voor wie stapt, stept of fietst: leerlingen palmen straat in tijdens ‘autoloze schooldag’

Sint-NiklaasIn vier Sint-Niklase scholen kwamen woensdag de kinderen alleen maar te voet of met de fiets naar school. Een ‘autoloze schooldag’ die kaderde binnen de Klimaatweek. In basisschool Sint-Camillus in de Oude Molenstraat werd heel de straat afgesloten en kregen alle stappende, steppende en fietsende kinderen een warm applaus aan de schoolpoort.

Met een erehaag langs het zebrapad aan de schoolpoort van lagere school Sint-Camillus werden woensdagochtend alle leerlingen ontvangen als eregasten. Ouders, leerkrachten en directie trakteerden alle kinderen die te voet, met de step, het skatebord of de fiets naar school kwamen op een warm en welgemeend applaus. En dat was nog maar het begin, want na het belsignaal moesten de leerlingen niet naar het klaslokaal, maar werden ze de straat opgestuurd. Die was volledig afgesloten voor autoverkeer en voor één ochtend de speeltuin van de school. Een initiatief dat kaderde binnen de ‘autoloze schooldag’ in Sint-Niklaas. “Geen auto’s aan de schoolpoort en kinderen die de hele straat kunnen innemen, daarmee zorgen we voor een verkeersleefbare schoolomgeving”, leggen klimaatcoaches Evelien Cruyplandt en Elise Schaumont van de stad Sint-Niklaas samen met schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen) uit. “Het is maar één van de acties tijdens onze Klimaatweek die nog duurt tot 29 april. We hebben voor alle studiejaren en richtingen een ‘klimaatpakket’ dat kant-en-klaar is. Op deze manier proberen we de klimaatdoelstellingen te realiseren zowel binnen als buiten de schoolmuren.”

Volledig scherm © bfs

Aan de Klimaatweek nemen in totaal zo’n 2.000 leerlingen deel. De autoloze schooldag werd georganiseerd in vier scholen. “Er waren nog meer scholen kandidaat, maar niet overal was het praktisch haalbaar en veilig om heel de straat af te sluiten”, aldus schepen De Meester.

Volledig scherm © bfs

In Sint-Camillus voelden leerlingen en leerkrachten zich meteen thuis op openbare weg. De schooldag begon er met een spelletje één-twee-drie piano over heel de breedte van de rijbaan. Ook wie met de step of het skateboard naar school was gekomen, was voor één keer heer en meester op straat. “Normaal gezien kom ik altijd te voet naar school”, vertelt Ella Vonck (11). “Maar nu de straat autovrij werd gemaakt, besloot ik om met het skateboard naar school te komen. Het gebeurt niet vaak dat je zonder te hoeven uitkijken voor auto’s op straat kan skaten. Dat we vandaag in plaats van rekenles buiten kunnen spelen, is natuurlijk ook leuk meegenomen.”

Volledig scherm Ella Vonck kwam speciaal met het skateboard naar school © bfs

Tijdens de Klimaatweek is er ook muziektheater en een milieushow voor verschillende basisscholen. Secundaire scholen kunnen intekenen voor een reeks lezingen. Heel wat klassen houden komende vrijdag ook een duurzame picknick op school.

LEES OOK:

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs