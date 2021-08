Anna (5) vecht al drie jaar tegen hersentumor: familie start fundraising om medische kosten te kunnen blijven dragen

Anna werd geboren op 21 juli 2016. Een droomkindje voor Nico en Katy, maar al gauw zou hun geluk ernstig op de proef worden gesteld. Toen Anna twee jaar was, bleek ze constant misselijk en had ze heel veel hoofdpijn. Op 13 september 2018 volgde de diagnose: Anna had een tumor die bovendien verweven was met haar hersenstam. Een zeer moeilijke, bijna onmogelijke locatie om te opereren, want de kans op blijvende schade is heel groot. De dokters kozen voor voorzichtige maar ingrijpende operaties en een chemotraject. Tussen haar tweede en vijfde levensjaar werd het meisje liefst zes keer geopereerd en doorliep ze een zwaar chemotraject van een jaar en zeven maanden, met revalidatie en fysiotherapie na die lange en uitputtende weg. Anna zette daarmee grote stappen, maar revalidatie blijft noodzakelijk voor het meisje.

“Zoveelste opdoffer”

Intussen kon Anna in april voor het eerst naar school. “De chemo bleek aan te slaan, de tumor leek in slaapmodus te verkeren. Iedereen was heel blij dat Anna naar school kon, wat cruciaal is voor haar sociale ontwikkeling. Maar de kans is helaas heel klein dat ze na deze grote vakantie de school kan hervatten. Vorige week kwam er immers slecht nieuws. De tumor blijkt weer geactiveerd en er moet een nieuw chemotraject volgen, van 52 weken. Dat komt hard aan”, vertelt Tim Terreur, de broer van papa Nico. Hij startte nu een fundraising op, zodat het gezin de zware medische kosten kan blijven betalen. “Mijn broer en schoonzus kunnen alle financiële steun goed gebruiken om de nakende kosten te kunnen blijven dragen. Deze opdoffer is de zoveelste in een lange rij die zij te slikken krijgen en ik zou hen enorm graag wat financiële ademruimte willen geven. We willen voor Anna ook een kwalitatief pruikje laten maken. Bij de dokter in het UZ Gent zat ze erg in met het feit dat ze terug haar haartjes zal verliezen die sinds de laatste chemokuur net zo mooi aan het groeien zijn. Dit was letterlijk het allereerste wat Anna vroeg aan de dokter.”