Anna (5) vecht al drie jaar tegen hersentumor: familie start fundraising om medische kosten te dekken

Sint-Gillis-Waas Brouwerij The Musketeers breidt uit: “We zitten aan ons plafond nu. Twee extra biertanks van elk 23.000 liter zijn op komst”

4 augustus Het gaat goed met brouwerij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas. Zo goed zelfs dat de productiecapaciteit omhoog moet, waarvoor binnenkort twee extra fermentatietanks van elk 23.000 liter in de brouwerij worden geplaatst. The Musketeers pakt ook uit met een nieuw bier, ‘Walk The Red Carpet’, en voor het eerst brengt het een bier in blik uit, het succesvolle ‘Kiss My Neighbour’s Wife’.