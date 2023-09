Amper een maand rijbewijs en met 215 kilometer per uur over de E17: “Ook nog betrapt dronken en met lachgas op achterbank”

Sleuterbra­de­rij verenigt wielercory­feeën Eddy Planckaert en Jan Bogaert tijdens Koers op Rollen: “Miljaar Jantje was ne rappe”

Na onder meer ‘De Kampioenen’ en Tom Waes waren dit jaar Eddy Planckaert en zijn familie de BV’s van dienst op de Sleutelbraderij van Unizo in de Kouterstraat. Planckaert nam het zaterdagnamiddag in een partijtje ‘Koers op Rollen’ op tegen zijn voormalige ploeggenoot Jan Bogaert. “Hij was één van de weinigen die me kon kloppen in de sprint”, aldus Planckaert.