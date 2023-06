Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter trakteert fans op foto en handtekening in Waasland Shopping

Traiteur ‘t Fornuys sluit de deuren: “Na 28 jaar slaan we bladzijde om”

De bekende traiteur en delicatessenzaak ’t Fornuys in de Parkstraat in Sint-Niklaas sluit de deuren. De winkel was 28 jaar lang een begrip in het centrum van de stad. ’t Fornuys gaat vanaf 1 augustus dicht. “Hopelijk biedt er zich alsnog een overnemer aan”, klink het bij uitbaters Annemie, Leen, Roddy en Tony.