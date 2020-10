“Alles is liefde” Nieuwe prinses Delphine huldigt kunstwerk in

Sint-NiklaasDe nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, heeft zaterdag in Sint-Niklaas een groots kunstwerk ingehuldigd. Het gaat om een sculptuur in staal van het woord ‘Love’. “Liefde is zo sterk en onbreekbaar. Liefde is alles”, gaf de nieuwe prinses met een grote glimlach aan.

Sinds 1 oktober mag Delphine Boel officieel de naam van Saksen-Coburg dragen en zich prinses van België noemen, na een arrest van het hof van beroep van Brussel. Dat gebeurde na een juridische strijd van liefst zeven jaar. Bijna meteen daarna, op 9 oktober al, ontmoette ze haar halfbroer, koning Filip.

Zaterdag maakte Delphine haar opwachting in Sint-Niklaas, haar eerste publieke optreden na die bijzondere ontmoeting met de koning. Ze kwam er haar kunstwerk ‘Ageless Love’ inhuldigen. En meteen werd duidelijk dat er een verschil is tussen een buitenechtelijke dochter van een koning en een echte prinses. Ondanks de beperkingen en de verplichte inschrijving kwamen toch heel wat nieuwsgierige Sint-Niklazenaren een kijkje nemen. Nochtans is het niet de eerste keer dat Delphine in Sint-Niklaas te gast was. Drie jaar geleden exposeerde ze nog in een winkel in de Stationsstraat, wat toen veel minder aandacht opleverde.

Volledig scherm © JVS

Staal

Haar nieuwste, gigantische kunstwerk ‘Ageless Love’ in het Gerdapark in Sint-Niklaas is natuurlijk ook een echte eyecatcher. Het is een indrukwekkende uitvergroting van het woord ‘Love’, wat ze ook al veelvuldig gebruikt heeft in schilderijen en andere werken. De vier letters van ‘Love’ zijn geschreven in haar typische, vloeiende handschrift en werden vereeuwigd in hard, weerbarstig staal.

Het werk is ingegeven door de hunkering naar liefde, erkenning en geborgenheid, zoals Delphine zelf ook aangaf bij de onthulling. “Alles is liefde. En liefde is zo sterk en krachtig. Het is onbreekbaar, net als het staal waarmee dit kunstwerk is opgebouwd. Dit is ook een universele boodschap van liefde, voor iedereen op deze wereld. Voor iedereen die hulp en zorg nodig heeft, maar ook voor iedereen die een helpende hand aanreikt en zorgt voor anderen. En zeker in deze tijden is liefde van primordiaal belang.”

Het werk staat in Sint-Niklaas dan ook op een ideale plek, in het nieuwe Gerdapark, vlak naast een woonzorgcentrum, het welzijnshuis van de stad en enkele andere zorginstellingen.

Volledig scherm © JVS

“Ontroerend mooi gelukt”

Het kunstwerk van prinses Delphine is er gekomen op initiatief van de vzw Kunst in de Stad, die al voor meer dan vijftig beelden zorgde in Sint-Niklaas. “We hadden deze locatie uitgekozen voor een nieuwe kunstproject”, vertelt voorzitter Dirk Van den Broeck. “We wilden echter niet alleen een nieuw kunstwerk, maar tegelijk ook een warme boodschap uitsturen. We dachten aan een optimistische, kleurrijke sculptuur op het zacht hellende groen in het park, een kunstwerk dat een glimlach op het gelaat tovert en de dag van elke bewoner en voorbijganger kleurt. En toen is de naam Delphine gevallen. Zij brengt kleur en stuurt duidelijke, herkenbare boodschappen de wereld in. Haar kunst wordt in binnen- en buitenland erg gewaardeerd. We wisten dat Delphine veel aandacht krijgt omwille van haar familiale achtergrond, maar ons doel was duidelijk: we wilden een bijzonder kunstwerk, aangepast aan de omgeving en met een positieve impact. En dat is ontroerend mooi gelukt. Het is het juiste beeld, op de juiste plaats en op het juiste moment.”

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS

Volledig scherm © JVS