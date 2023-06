Alcoholverslaafde trucker die omheining van winkel ramde, heeft opmerkelijk excuus: “Door werkdruk grijp ik naar bier”

Een trucker die werd betrapt met 2,14 promille alcohol in het bloed is veroordeeld tot een rijverbod en een alcoholslot. De man was onderweg met een zware trekker met oplegger en had de omheining van land- en tuinbouwwinkel Aveve in Sint-Niklaas geramd. Na het ongeval meldde hij zich aan in een ontwenningskliniek.