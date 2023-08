Alcoholcontroles op vijf verschillende plaatsen: politie betrapt zeven bestuurders met glas te veel op

Puitvoet­bos wordt maatje groter: “Vijf voetbalvel­den extra natuur in zuiden van de stad”

Het stadsbos Puitvoet in Sint-Niklaas wordt opnieuw groter. De stad kocht 3,15 hectare aanpalende landbouwgronden aan, wat gelijk is aan de grootte van vijf voetbalvelden. “De grootste grondaankoop in minstens 10 jaar”, aldus schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen). De nieuwe velden zullen bebost worden en voorzien worden van wandelpaden.