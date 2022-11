Advertenties op Red Lights doen verhuurder flat das om: 18 maanden cel voor aanzetten tot prostitutie

Zelf ontkende Nathan M. in alle toonaarden dat de flat in Sint-Niklaas gebruikt werd voor prostitutie. “De woonst was gehuurd voor de moeder van mijn vrouw”, beweerde hij. “Ik had de sleutels afgegeven en voor de rest wist ik van niets. Ik was niet op de hoogte van wat daar gebeurde en heb er ook niet van geprofiteerd.”