AC Waasland lanceert nieuw trainingsprogramma ‘Run Mindful’: “Je beleeft meer plezier tijdens het sporten”

Lopen is niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een mentale. Om met een frisse geest te kunnen genieten van een training of wedstrijd organiseert AC Waasland nu naast Start 2 Run ook Rund Mindful. “Tijdens die groepstrainingen proberen we alle mogelijk stressfactoren uit te schakelen”, vertellen trainsters Bieke Decraene (59) uit Rupelmonde en Ellen Raes (42) uit Sint-Niklaas, die een specifieke opleiding volgden rond mindful running. “Doordat je bewuster gaat lopen verbetert niet alleen je techniek en houding, maar beleef je ook meer plezier aan het sporten. Op blote voeten door het gras of zand lopen, bewuster met je ademhaling bezig zijn of op moeilijke momenten je gedachten naar leuke herinneringen sturen: het zijn maar een paar voorbeelden van hoe elke training of wedstrijd veel vlotter en ontspannener kan verlopen.”