Aantal ongevallen met scholieren terug fors gestegen

Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) vroeg bij minister Lydia Peeters (Open Vld) de cijfers op van verkeersslachtoffers tussen de 6 en 18 jaar in de provincie Oost-Vlaanderen. In totaal raakten er 325 jongeren gewond bij een ongeval. Dit cijfer ligt een stuk hoger dan dat van 2020 maar toen zorgde de scholenlockdown voor een positief effect op de verkeersveiligheid. 2021 is nog wel altijd een stuk veiliger dan in pre-coronaperiode. Toen waren er in onze provincie jaarlijks gemiddeld 454 slachtoffers bij scholieren.

Scholierenstad

Sint-Niklaas is na Gent de stad met het grootst aantal verkeersslachtoffers bij scholieren. In 2021 waren er 42 slachtoffers waarvan 27 fietsers, 6 bromfietsers en 3 voetgangers. De overige raakten gewond toen ze als passagier in een auto of autobus zaten. In 2020 waren er in Sint-Niklaas slechts 27 scholieren die gewond raakten bij een ongeval. In de andere gemeenten in de regio ligt het aantal verkeersslachtoffers een pak lager: Beveren (8), Dendermonde (24), Hamme (3), Kruibeke (4), Lokeren (8), Sint-Gillis-Waas (4), Stekene (2), Temse (5) en Waasmunster (1). Het grote verschil is vooral te wijten aan de aanwezigheid van zoveel scholen op het grondgebied van Sint-Niklaas.