Aantal inbraken in Sint-Niklaas daalde voorbije twee jaar: “Ophelderingsgraad moet beter”

Gemeenteraadslid De Meyer informeerde via een schriftelijke vraag naar de evolutie van het aantal inbraken in Sint-Niklaas, het aantal opgehelderde feiten en naar de preventiecampagnes. Hij bekwam een antwoord van uittredend korpschef Gwen Merckx. Dat het aantal inbraken tijdens de coronacrisis gevoelig daalde, ligt in de lijn met de vaststellingen in andere politiezones, ook in Lokeren bijvoorbeeld was een gelijkaardige evolutie merkbaar. De coronalockdowns en de stijging in het thuiswerken zijn allicht niet vreemd aan die evolutie.

Meer inbraken in Belsele

De Meyer merkt nog enkele opmerkelijke evoluties in de cijfers. “Een relatief groot aantal inbraken gebeurt in deelgemeente Belsele: 18 procent in 2018, 16 procent in 2019, 15 procent in 2020 en 23 procent in 2021.” Een overheersend patroon in de inbraken is er niet echt. “De meeste inbraken vinden plaats tijdens de donkere wintermaanden. Ze gebeuren nog steeds het meest door met een steekvoorwerp een raam of deur open te breken. Ook een inbraak via glaswerk om nadien een raamkruk te bedienen, is een techniek die regelmatig wordt toegepast”, laat korpschef Merckx optekenen. “Elke inbraak is er sowieso één te veel. Veiligheid is voor de meeste mensen een topprioriteit en moet een combinatie zijn van preventie, repressie en nazorg”, besluit De Meyer.