Aangekondigde stoelendans in Vooruit-fractie nog niet voor meteen: “Concrete datum werd nooit vastgelegd, maar verjonging is voorzien voor dit najaar”

Sint-Niklaas/Stekene Voormalig directeur Broeder­school Geert Ryssen (69) overleden

Geert Ryssen, voormalig directeur van de Broederschool in Stekene en algemeen directeur van Broederscholen Hiëronymus, is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vorig weekend in zijn slaap in Luik, waar hij enkele uren daarvoor nog een concert had bijgewoond. De uitvaartplechtigheid is maandag.

26 augustus