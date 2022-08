82 euro voor stukje kaas, 92 euro voor potje tapenade: was Euromarkt te duur? “Negatieve perceptie gecreëerd door enkele marktkramers”

De Euromarkt was met naar schatting tot 80.000 bezoekers verspreid over drie dagen een groot succes . Maar niet iedereen keerde tevreden huiswaarts, zo blijkt. Op de sociale media regende het dit weekend klachten over de dure prijzen die aan sommige kramen werden aangerekend. “Ik wou 150 gram tapenade kopen aan een Frans kraam”, getuigt een bezoekster. “De marktkramer zei dat hij alleen maar drie verschillende formaten verkocht. Ik vroeg om een ‘small’ en betaalde met bankcontact. Pas na de transactie zag ik dat hij 97 euro had aangerekend. En dat voor 1,6 kilogram tapenade. Pas toen ik ermee dreigde om de politie erbij te halen, gaf hij het geld terug. Ik zag ook een vrouw in een rolstoel die plots 9 kilogram vlees kreeg waar ze niet om had gevraagd. Samen met nog wat andere producten goed voor een rekening van 400 euro. Die vrouw was er helemaal niet goed van. Net als heel wat andere mensen die aan het kraam iets kochten.”

Volgens de marktkramers zelf waren het maar enkelingen die met te dure prijzen voor een negatieve perceptie zorgden op de Euromarkt. “Het klopt dat er bepaalde buitenlandse kramen met kazen en worsten te hoge prijzen aanrekenden”, zegt Bram Lanoye, die zelf een kraampje met olijfolie en honing uit Kreta, beiden aan 6 euro per stuk verkocht. “Maar dat waren uitzonderingen. Toen ik zelf rondliep op de markt heb ik vooral prijzen gezien die correct waren. Ik kocht een prachtige plant voor 15 euro en at een lekker broodje pulled pork voor 9 euro. Die prijzen liggen misschien íets hoger dan in de winkel of aan een gewoon hamburgerkraam, maar bepaalde specialiteiten kosten nu eenmaal iets meer. Buitenlandse marktkramers moeten vaak ook extra kosten maken om met hun koopwaar in Sint-Niklaas te geraken. Uitschieters heb je trouwens overal, ook in een winkelcentrum. Dat er hier en daar geprobeerd is om mensen op te lichten op de Euromarkt, daarmee ben ik akkoord. Maar de kritiek dat de markt veel te duur was, vind ik niet terecht. Naar mijn aanvoelen is alles heel normaal verlopen.”