60 bestuurders geflitst op Verkeersveilige Dag

Op de N70 richting Beveren (zone 70) werden 737 bestuurders gecontroleerd op snelheid, waarvan 33 in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 111 per uur.

Op dezelfde N70, maar dan in de zone 50, werden ook nog eens 1.127 bestuurders gecontroleerd. Hiervan waren er 12 in overtreding. De hoogste snelheid was 73 kilometer per uur.