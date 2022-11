350 supporters bouwen eerste keer feestje na overwinning Rode Duivels tegen Canada: “Hopelijk kunnen we nog lang blijven juichen”

Een penalty voor Canada vroeg in de wedstrijd leek even een sfeerbreker te worden in het tot Rode Duivels-supportersdorp omgevormd atelier in de Gyselstraat, maar Thibaut Courtois hield gelukkig zijn netten schoon. Een parade die meteen goed was voor een eerste keer gejuich bij de 350 supporters die de wedstrijd op groot scherm meevolgden. Iets wat kort daarna nog een keer kon losbarsten toen Michy Batshuayi de 1-0 op het scorebord zette. Dat werd meteen ook de eindstad. Meer dan reden genoeg voor een feestje. “En dat is hopelijk niet het laatste”, aldus de leden van het Gysellaancomité, die het fandorp op poten zetten. “Dat we vanavond zoveel supporters zouden kunnen ontvangen, hadden we niet gedacht. De sfeer zat ook al van voor de aftrap goed. We zenden ook de andere poulewedstrijden van de Rode Duivels uit tegen Marokko en Kroatië. En hopelijk volgen er daarna nog meer.”