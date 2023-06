3.473 chauffeurs geflitst: 142 km/u op Heidebaan

Brochure geeft overzicht van 10 jaar N-VA bestuur in Sint-Niklaas: “Plannen bijsturen toont onze flexibili­teit aan”

Met een nieuwe brochure geeft de lokale afdeling van N-VA een overzicht van 10 jaar besturen in Sint-Niklaas. Lieven Dehandschutter werd in 2013 burgemeester van de stad, en is dat op vandaag nog steeds.