23 ‘spookfietsers’ negeren verboden rijrichting in Kokkelbeekstraat

Sint in de Piste heeft nieuwe thuisbasis op SVK: “Meer ruimte en mogelijkhe­den, maar we willen nog steeds terugkeren naar Grote Markt”

Het circusspektakel Sint in de Piste krijgt vanaf november een nieuwe thuisbasis op de terreinen van SVK in Sint-Niklaas. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt. De tent zal een groot terrein inpalmen langs de kant van de Langhalsbeekstraat, in afwachting van een terugkeer naar de heraangelegde Grote Markt.