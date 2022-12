21 miljoen keer bedankt! Deze Sint-Niklase verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

Beveren Lucas (2,8) maakt voor eerste keer kennis met ijs en wordt meteen als 10.000ste bezoeker in de bloemetjes gezet

Op de ijspiste op de Grote Markt in Beveren is donderdag naar jaarlijkse traditie de 10.000ste schaatser in de bloemetjes gezet. Met Lucas Hendrickx (2,8) is het de jongste bezoeker ooit die gehuldigd wordt. “Het is meteen ook zijn eerste kennismaking met ijs want we wonen in Dubai”, lacht vader Filip.

16:43