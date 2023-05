200 leerlingen zorgen samen met kapitein Milus voor talentenspektakel tijdens schoolfeest Basisschool Sint-Camillus

Lokale werkgevers stellen meer dan tweedui­zend vacatures voor op tiende editie jobbeurs

Op dinsdag 16 mei vindt de 10de editie van de jobbeurs in Beveren plaats. Werkzoekenden kunnen op de beurs kennismaken met 100 lokale werkgevers. Samen hebben ze meer dan 2.100 openstaande vacatures in heel wat sectoren in de aanbieding.