“17 graden op oudejaar? Dan rukken we uit met ijskar”: Foubert IJs pakt uit met opmerkelijke stunt

Foubert IJs hield een poll onder zijn klanten via sociale mediakanalen. “Naar aanleiding van de bijzondere weersvoorspellingen postten we via onze Instagram Stories de vraag of we moesten uitrijden met de ijskarren en we kregen onmiddellijk veel positieve reacties. 93% van de 190 stemmers reageerde positief”, aldus Jan Foubert. Het familiebedrijf uit Sint-Niklaas besloot de daad bij het woord te voegen.