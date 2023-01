1,77 miljoen euro subsidie voor nieuwe fietspaden: “We beginnen met Industriepark-West en Dendermondse Steenweg”

Beveren Nieuw voetbalsta­di­on ligt pal naast begraaf­plaats: “Hinder beperken door goede afspraken te maken”

Voetbalclub KSK Beveren kan sinds de start van het huidig seizoen gebruik maken van de nieuwe voetbalvelden in de Glazenleeuwstraat. Die werden aangelegd vlak naast de begraafplaats. In een volgende fase volgt nu een nieuwbouw met kantine. Sommige vragen zich luidop af of een voetbalstadion en een kerkhof met elkaar verzoenbaar zijn als buren. Volgens schepen van Sport Katrien Claus (CD&V) is het echter een kwestie van goede afspraken maken.

