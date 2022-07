Zussen Louise en Anna openen nieuwe Louisianna-winkel in Sint-Martens-Latem: “Verse afhaalgerechten om te delen met vrienden of familie”

Sint-Martens-LatemVoor versbereide afhaalgerechten kan je terecht bij de zussen Louise (31) en Anna Dobbels (28). Het duo opende recent een nieuwe winkel langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Sint-Martens-Latem. “Lekker eten smaakt beter in gezelschap, dus serveren we onze gerechten in bakjes voor 2 of meer personen", zegt Louise.

De roots van Anna en Louise Dobbels liggen in het West-Vlaamse Pittem. De zussen groeiden er op in een gezin van zes kinderen en de liefde voor lekker eten kregen ze met de paplepel ingegeven door hun mama Lena. Ze verhuisden allebei naar Gent waar Louise na een koksopleiding ervaring opdeed in de restaurants Vrijmoed en Publiek terwijl Anna mee aan de wieg stond van Bavet. Maar bij allebei kriebelde het om een eigen zaak op te starten.

“Vier jaar geleden zijn we begonnen met het aanbieden van afhaalmaaltijden vanuit onze keuken in Gentbrugge”, zegt Louise. “Om de twee weken kan je zes nieuwe gerechten vinden en we zorgen altijd voor een divers aanbod van vlees, vis, vegetarisch en wereldkeuken. Zo kan je deze week onder andere pasta alla norma, paella en een ovenschotel met zoete aardappel krijgen. Een vaste waarde op onze kaart is onze lasagna bolognaise. Alle gerechten zijn te verkrijgen in porties voor één persoon, maar ook voor twee of meerdere personen want er is toch niets leuker dan lekker eten delen met vrienden of familie. Alles wordt gepresenteerd in houten bakjes.”

Ondertussen hebben Louise en Anna een eigen winkel in de Citadellaan in Gent en hun gerechten vind je ook in de interieurwinkel Living Design in Drongen. Met de winkel in Sint-Martens-Latem breiden ze nog verder uit. “In onze nieuwe zaak vind je ook aperoboxen, hapjes, drankjes, desserts, servies en decoratie”, zegt Anna. “Alles om er een gezellige avond van te maken. Je kan de gerechten hier komen afhalen en daarnaast leveren we ook op bepaalde dagen aan huis. Meer info vind je via www.louisianna.be.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.