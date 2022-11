Xavier (50) neemt bekend restaurant in hartje Latem over: “De Klokkeput blijft zeven dagen op zeven open”

Xavier Willems is gepokt en gemazeld in de Gentse horecawereld. De geboren Gentenaar tapte op zijn zestiende zijn eerste pintjes en tijdens zijn studies communicatiemanagement kluste hij bij in talrijke horecazaken. In de jaren 90 had hij drie jaar het restaurant Loch Ness in Verlorenkost, waar nu het café Plan B gevestigd is. Van 2000 tot 2008 baatte hij de hockey- en tennisclub bij het voormalige Ottenstadion uit en de laatste jaren verdiepte hij zich in de wijn als vertegenwoordiger bij Crombé Wijnen in Kortrijk en Caves St. Amand. Met de overname van De Klokkeput recht tegenover de kerk in Sint-Martens-Latem duikt hij opnieuw in het horecaleven.