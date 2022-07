Woning Van Wassenhove twee dagen open voor bezoekers

Volgens The New York Times is het één van de 25 meest opvallende gebouwen die na Wereldoorlog II werden gebouwd. De Woning Van Wassenhove in de Brakelstraat in Sint-Martens-Latem van de Vlaamse architect Juliaan Lampens dateert van de jaren 70 van vorige eeuw. Het wordt gekenmerkt door strakke vlakken met vreemde hoeken en kanten. Het gebouw bestaat uit beton, hout en glas, en alle woonfuncties lopen er in elkaar over. In 2018 werd dit bijzondere gebouw beschermd door de Vlaamse overheid. Het is eigendom van de Universiteit Gent en het werd in bruikleen gegeven aan het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle.