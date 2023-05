WEER. Vanochtend kans op bewolking in Sint-Martens-Latem

Vzw Schotse Dagen en d’Ouwe Hoeve schenken 1.000 euro aan Viblo Leieland

Het evenement Schotse Dagen on the Road in restaurant d’Ouwe Hoevein Deurle (Sint-Martens-Latem) heeft 1.000 euro opgebracht. De vzw Schotse Dagen heeft het bedrag geschonken aan de school Viblo Leieland in Deinze.