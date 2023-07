WEER. Stralend zonnig weer in Sint-Martens-Latem vandaag

PORTRET. Bezieler Canteclaer­stoet en ex-schooldi­rec­teur Luc Dhaenens (77) overleden: “De stoet was als zijn kindje”

Luc Dhaenens (77), één van de drijvende krachten achter de Canteclaerstoet in Deinze, is overleden na een aanslepende ziekte. “Luc was een optimistische, positieve man die altijd meedacht met de gemeenschap. Hij is een groot verlies voor het comité en zal erg gemist worden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).