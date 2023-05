WEER. Kans op helder weer in Sint-Martens-Latem vanochtend

Vergunning voor Café Cnudde te beperkt volgens eigenaar: “Bezoekers moeten van dit volledige stuk waardevol erfgoed kunnen genieten”

De beschermde hoeve Hof ter Groene Walle in de Kunstschildersweg in De Pinte is vanaf de zomervakantie toegankelijk voor het publiek. Of toch een deeltje ervan. Eigenaar Joost Van Riet kreeg enkel een pop-upvergunning voor het cafeetje. “Ik ben een beetje ontgoocheld want ik wil het volledige woonhuis tonen aan het publiek”, zegt Joost.