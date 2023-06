WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Sint-Martens-Latem

De enige Belgische watermeloe­nen groeien in Nevele: “Pak kleiner dan in het zuiden, maar met veel intensere smaak”

Watermeloenen van eigen kweek, die groeien momenteel in het Oost-Vlaamse dorpje Nevele, bij Deinze. In tomatenserres van telersvereniging Tomeco worden zo'n 140.000 Belgische miniwatermeloenen geoogst en vanaf volgende week kan je ze exclusief in alle Vlaamse Aldi-supermarkten vinden. Wij gingen eens proeven en leerden alvast enkele trucjes bij. “Hoe we weten of het fruit rijp is? Daar hebben we wasknijpers voor.”