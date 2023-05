WEER. Kans op bewolkt weer in Sint-Martens-Latem vanochtend

Rebecca (44) introdu­ceert shiatsu-massages in Deinze: “Het hielp me om na een burn-out terug in balans te komen, nu help ik andere mensen”

Na een carrière van 22 jaar als verpleegkundige gooit Rebecca Bossaer uit Deinze het roer om. Met Bos to Nature introduceert ze de Japanse techniek van de drukpuntmassage of shiatsu in de regio. “In het ziekenhuis heb ik jarenlang mijn medemens met hart en ziel verzorgd, maar nu richt ik mij op de fysieke, maar ook de mentale en emotionele gezondheid”, zegt Rebecca.