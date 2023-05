WEER. In Sint-Martens-Latem kans op bewolkt weer vanochtend

Premier en minister van Financiën openen ultrasnel laadstati­on in Astene: SPARKI wil 1.200 laadpunten tegen 2025

100 kilometer bijladen op 5 minuten tijd. Met deze belofte wil het Antwerpse bedrijf SPARKI de wereld van het elektrisch laden in ons land veroveren. Dinsdagochtend openden ze hun eerste officiële ultrasnelle laadstation aan het Maes-tankstation in de Emiel Clauslaan in Astene (Deinze), dit in aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).