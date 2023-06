WEER. In Sint-Martens-Latem heldere ochtend

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van de langste ontbijtta­fel in Deinze tot Brouwerij­fees­ten in Kaprijke

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze weekendtips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Van een ontbijt aan de langste tafel in Deinze tot een rommelmarkt met meer dan 2 kilometer aan standjes in Ursel: dit zijn onze 5 tips voor het weekend van 10 en 11 juni in het Meetjesland en Deinze.