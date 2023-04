WEER. Bewolkt weer in Sint-Martens-Latem vanochtend

Werken in Kerkak­kerstraat

In de Kerkakkerstraat worden eind deze week werken uitgevoerd. Van donderdag 27 april tot en met vrijdag 28 april wordt nieuw asfalt gegoten ter hoogte van het kruispunt van de Kerkakkerstraat, de Melkerijstraat en de fietsostrade. Gedurende deze twee dagen is er geen doorgang mogelijk. Een omleiding wordt, afhankelijk van de woonplaats, voorzien via de Melkerijstraat of de rechtstreekse doorgang in de Kerkakkerstraat naar Hansbekedorp.