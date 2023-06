WEER. Bewolking in Sint-Martens-Latem vanochtend

Veertig deelnemers op eerste kampioen­schap Botten Sjotten

Het is eens iets anders dan kogelstoten of speerwerpen. In Deinze organiseerde Tuinhier zondagmiddag de eerste editie van het kampioenschap Botten Sjotten. In het warme weer namen zo’n 40 deelnemers het tegen elkaar op en met Suze Decuyper (2,5) deden ook de allerkleinsten mee.