Vrijwilligers gezocht voor plantjesweekend Kom op tegen Kanker

Sint-Martens-Latem Zussen Louise en Anna openen nieuwe Louisianna-win­kel in Sint-Mar­tens-La­tem: “Verse afhaalge­rech­ten om te delen met vrienden of familie”

Voor versbereide afhaalgerechten kan je terecht bij de zussen Louise (31) en Anna Dobbels (28). Het duo opende recent een nieuwe winkel langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Sint-Martens-Latem. “Lekker eten smaakt beter in gezelschap, dus serveren we onze gerechten in bakjes voor 2 of meer personen", zegt Louise.

8 juli