Vrije basisschool vervangt lessen godsdienst en zedenleer door nieuw vak: “Onze leerlingen moeten wel nog weten wat Kerstmis is en wie Jezus was”

Sint-Martens-Latem Blokkende studenten welkom in raadzaal

Studenten die in alle rust willen blokken voor hun examens, zijn in mei welkom in de raadzaal van het Latemse gemeentehuis. Vanaf dinsdag 3 mei tot en met donderdag 30 juni kunnen studenten van het hoger onderwijs uit Sint-Martens-Latem hier terecht op weekdagen, telkens van 8.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan bij Brigitte Dierickx via 09/282.17.00 of gemeente@sint-martens-latem.be.

14 april