Villa Zomernest verhuist tijdelijk naar oude dokterspraktijk: “Alle activiteiten voor kankerpatiënten blijven doorgaan”

Villa Zomernest, het open huis voor herstellende kankerpatiënten in Sint-Martens-Latem, zit tijdelijk op een andere locatie. Terwijl de villa in de Kwakstraat grondig gerenoveerd wordt, kunnen de bezoekers terecht in de oude dokterspraktijk in de Kerkstraat. “Voor grotere activiteiten kunnen we terecht in de Oude Brouwerij”, zegt coördinator Marianne Vandewalle.

In september 2021 opende Ingrid De Meester uit Sint-Martens-Latem Villa Zomernest, een ontmoetingscentrum voor herstellende kankerpatiënten in het voormalig cultuurhuis in de Kwakstraat. Ingrid kreeg zelf te maken met kanker en met het initiatief wil ze lotgenoten helpen. Vele mensen vonden ondertussen al hun weg naar het open huis en met Marianne Vandewalle uit Drongen (Gent) is er een nieuwe coördinator aangesteld.

“Iedereen die geraakt wordt door kanker, dus ook de partners en familieleden zijn welkom in Villa Zomernest”, zegt Marianne. “Mensen die een kankerbehandeling achter de rug hebben of een behandeling krijgen, kunnen hier terecht voor heel wat activiteiten. In 2022 kregen wij 179 unieke bezoekers over de vloer, goed voor 638 bezoeken in totaal.”

“Villa Zomernest is eigendom van de gemeente Sint-Martens-Latem en het bestuur voorziet 500.000 euro voor de renovatie van het pand in de Kwakstraat”, zegt Marianne. “Het dak en alle ramen worden vernieuwd en ook de gevel wordt verfraaid. Tijdens de werken, die op 20 maart starten, zal Villa Zomernest op een andere locatie te vinden zijn. Begin maart verhuisden wij naar de voormalige dokterspraktijk in de Kerkstraat. Hier kan je terecht voor onder andere het open huis, de zorgmassages en de gelaatsverzorging en andere individuele activiteiten. Grotere activiteiten zoals bloemschikken vinden plaats in de gemeenschapszaal Oude Brouwerij in het dorpscentrum. De eerstvolgende activiteiten zijn yoga en meditatie op dinsdag 14 maart. De werken aan het gebouw in de Kwakstraat zullen tegen half oktober afgerond zijn en dan kunnen we opnieuw daar onze intrek nemen.”

Meer info via www.villazomernest.be.

