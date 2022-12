Verbruik van kerstdorp wordt gecompenseerd met zonnepanelen: “Verwarming en verlichting zijn noodzakelijk voor sfeer, maar toch dragen we ons steentje bij”

Sint-Martens-LatemDe energiecrisis heeft ook impact op de kerstsfeer, maar in Sint-Martens-Latem weten ze daar wel raad mee. Het energieverbruik van de kraampjes van het jaarlijkse kerstdorp wordt gecompenseerd met zonne-energie. Het bedrijf VMA installeert zonnepanelen aan het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. “Na vijf maanden hebben we het verbruik van twee dagen kerstdorp geneutraliseerd”, zegt Guy Wynendaele van VMA.

Na twee jaar afwezigheid door corona komt het kerstdorp op zaterdag 17 en zondag 18 december terug naar Sint-Martens-Latem en de Lions Club pakt dit jaar uit met een primeur. “We mogen ons het eerste energieneutraal Kerstdorp van het land noemen”, zegt Dirk Wauters van de Lions Club. “In ons kerstdorp zijn verwarming en verlichting noodzakelijk voor de sfeer. In tijden van energiecrisis willen we ook ons steentje bijdragen en dus zochten we een manier om het energieverbruik te compenseren. Hiervoor kunnen we rekenen op de steun van VMA, een Latemse onderneming die gespecialiseerd is in duurzame, technologische en innovatieve energie.”

Guy Wynendaele, CEO van VMA en lid van de Lions Club legt uit: “Het principe is heel eenvoudig. We hebben onderzocht hoeveel het kerstdorp gedurende twee dagen aan energie verbruikt. Dat is naargelang het weer zo’n 1.600 tot 1.800 kilowattuur voor onder andere de verlichting van de kerk, de kerstbomen, de elektrische toestellen in de standjes, de oestertent en de muziekinstallatie. Om dit energieverbruik te neutraliseren plaatsen wij met VMA een unit met zonnepanelen op gemeentelijk domein. De duurtijd van het kerstdorp zal onvoldoende zijn om via deze installatie voldoende energie op te wekken en daarom zal de unit er zo’n zes maanden liggen. In samenspraak met de gemeente hebben we het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle gekozen als locatie. Dat is een veiligere plaats dan in het kerstdorp zelf. De energie van de zonnepanelen gaat dan naar het museum.”

Kerstmannetjes

Geen kerstdorp in Sint-Martens-Latem zonder het eigen blonde biertje La Top en de ondertussen gekende actie Intrede van de Kerstmannetje. “Vanaf zondag 11 december worden er langs trage wegen in Sint-Martens-Latem en Deurle opnieuw zo’n 1.300 popjes verstopt”, zegt Carlo De Buck. “Kinderen die er eentje vinden, mogen ze meenemen naar huis. De kerstmannetjes zijn nog wit en het is de bedoeling dat de kinderen ze versieren om ze dan tijdens het kerstdorp te komen tonen aan de Kerstman. We werken opnieuw samen met enkele lokale kunstenaars. Zij zullen grote exemplaren beschilderen en deze worden dan verkocht voor het goede doel.”

De Lions Club schenkt jaarlijks alle opbrengst van het kerstdorp aan enkele goede doelen. Eén van die doelen is de Gentse vzw TAJO, het Talentatelier voor Jongeren. “Wij organiseren al vier jaar ervaringsgerichte ateliers met voorrang voor tieners in kwetsbare situaties”, zegt Claudia van Egmond. “Deze workshops vinden iedere week op zaterdag plaats en jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar en het eerste middelbaar zoeken er samen met ons naar een studierichting die het beste bij hen past. Ondertussen doen we dit voor 270 jongeren in Gent en nog eens 60 in Kortrijks. Ons motto luidt: alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen.”

Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) doet nog een oproep aan de Latemnaars om zo veel mogelijk met de fiets naar het kerstdorp te komen. “We zetten ook opnieuw shuttlebusjes in die de bezoekers die met de wagen komen op vaste locaties komen oppikken. Zo moet men niet nodeloos op zoek naar een parkeerplaats in het dorpscentrum. De shuttledienst rijdt op zaterdag van 16 tot 23 uur en op zondag van 13 tot 20 uur. De busjes vertrekken van aan de sporthal in de hoge Heirweg, Kovag in Kortrijksesteenweg 157, aan de Vierschaar en aan VMA in Kortrijksesteenweg.”

