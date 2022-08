Veilige doorgang voor zwakke weggebruikers tijdens werken Pontstraat

Deinze/Sint-Martens-Latem Doorgang Pontstraat 2,5 maanden afgesloten

De doorgang in de Pontstraat tussen de N466 in Sint-Martens-Leerne (Deinze) en de N43 in Deurle (Sint-Martens-Latem) zal vanaf maandag 29 augustus worden afgesloten door werkzaamheden. Het doorgaand en plaatselijk verkeer wordt gedurende 2,5 maanden omgeleid.

27 augustus