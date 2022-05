Twee aaneengrenzende BIN-gebieden worden samengevoegd in Sint-Martens-Latem: “Voorkomen dat leden uit grensstaten tweemaal worden opgeroepen”

De Pinte/Nazareth/Sint-Martens-Latem Flitsresul­ta­ten doen wenkbrau­wen fronsen: meer dan 60 procent te snel in anders rustige straat

In De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Gavere werden er in maart 10.027 voertuigen geregistreerd door de flitscamera van politiezone Schelde-Leie. 1.874 bestuurders duwden te hard op het gaspedaal en zullen binnenkort een boete in de bus toegestuurd krijgen.

12 april