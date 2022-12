Terrazza Latem lanceert tweede pannenkoekenactie

Sint-Martens-Latem Ruzie op café loopt uit de hand: tuinaanne­mer (36) krijgt glas in gezicht en heeft 22 hechtingen nodig

Een ruzie in café Den Atelier in Sint-Martens-Latem is in de herfst van vorig jaar volledig uit de hand gelopen. Na een woordenwisseling kreeg een man plotseling een glas in het gezicht. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en had maar liefst 22 hechtingen nodig. De dader riskeert nu een werkstraf, maar zelf vraagt hij de vrijspraak. “Hij kwam op mij afgestormd en is tegen het glas gelopen.”

9 december