Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van biertjes slurpen op het Bierfesti­val tot een klimfesti­val met dj’s

Geloof het of niet, maar we zijn aanbeland aan het voorlaatste weekend van de zomervakantie. Tot daar het slechte nieuws, want ook in het weekend van 19 en 20 augustus valt er veel te doen in en rond Gent. Van het Gents Bierfestival, tot filmklassiekers in Studio Skoop of een pak festivals: er zijn weinig redenen om thuis te blijven.