Sint-Martinuskerk krijgt onderhoudsbeurten

De Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Latem werd eind vorige eeuw grondig gerenoveerd. Het gebouw werd toen opnieuw volledig witgekalkt, waardoor het zijn pittoresk karakter van typisch Leiekerkje terugkreeg. De kerk heeft nu nood aan onderhoudswerken aan het exterieur. Die onderhoudswerken worden in vier fasen uitgevoerd. Een eerste fase is al in uitvoering en in een tweede fase wordt de zuidgevel van de kerk opgeknapt. In 2023 en 2024 worden de twee volgende onderhoudsbeurten uitgevoerd.